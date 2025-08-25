Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 18-24 Ağustos arasında 9 yangına müdahale edildiğini belirtti.

PGM’nin açıklamasında 18-24 Ağustos arasında 9 yangın, 24 “hususi servis” olayı yaşandığı belirtildi.

Yangınlarda 556 bin TL’lik zarar meydana geldiği ifade edildi. Yangınların muhtemelen kısa devre, faal durumdaki tarım aracının egzozunun ısınıp kuru otları tutuşturması, spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve seyir halindeki kamyon aracın frenlerinin kopup parçalanarak yol kenarındaki kuru otları tutuşturması dolayısıyla meydana geldiği belirtildi.

Özel servis olayları ise şöyle sıralandı: asansörde ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümlerinde, su deposu ile duvar arasında, paletlerin içerisinde ve derin kuyularda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki.