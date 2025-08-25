Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, gençlerin ülkeden göç ettiğini, halkın geçim, gelecek derdine düşürüldüğünü savundu.

Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, “Seçim yasağı kimin için var?” sorusunu sorarak, yarın Başbakanlık önünde olacaklarını duyurdu.

Sağlık, trafik, eğitim ve her alanın döküldüğünü ileri süren Gökçebel, “İnsanımız geri kalmış ülkelerdeki ihmallerin benzer koşulları altında yaşamaktadır” dedi. Gökçebel, hükümetin, ülke kaynaklarını kendi malıymış gibi dağıttığını öne sürdü.

Seçimlere müdahale için uğraşıldığı iddiasında bulunan Tahir Gökçebel, yandaşlara arsa, makam, iş, arazi, kaynak aktarıldığını ileri sürdü.

Yaklaşık 60 bin öğrencinin gittiği okulların döküldüğünü, deprem riski, taşımacılık ve her alanda çocukların güvenlik sorunu yaşadığını savunan Gökçebel, “Binlerce öğretmen gencimiz işsizken ihtiyaçlar kısıtlanmakta, bazı branşlara münhal dahi açılmamakta, bunun yerine TC’den öğretmenler atanmaktadır” dedi.

Öğretmen atamalarının bilinçli şekilde yapılmadığını, geçici istihdamlarla eğitimin seçim yatırımına kurban edildiğini öne süren Gökçebel, vatandaşlık verilmeye de devam edildiğini kaydetti.

“Tüm bu yapılanlar seçim yasağı bahanesinin sadece belli amaçlar için kullanıldığını ispatlamaktadır” diyen KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, bunun suç olduğunu belirtti.

Sessiz kalmayacaklarını kaydeden Gökçebel, bu çerçevede yarın saat 11.00’de Başbakanlık önünde olacaklarını açıkladı.