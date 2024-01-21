Lefkoşa’da kanunsuz tabanca

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.E.’nin (E-33) tasarrufunda, kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiği bir adet tabanca ve 10 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan R.B. (E-34) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.