(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Saldırı, Şiddet Kullanma Tehdidi Ve Ciddi Darp” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A.A bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Begüm Bektaş olayla ilgili bulguları aktardı.

Bektaş, 02-04 Ocak 2025 tarihleri 20:00-00:00 saatleri arasında Lefkoşa’da, aynı yerde sakin zanlı M.A.'nın Küçük Kaymaklı’daki ikametgahı içerisinde kendisini aldattığı gerekçesiyle kız arkadaşının saçlarını çekip sağ gözüne, başına ve vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurarak ciddi bir şekilde darp ettikten sonra kız “seni öldürmeye karar verdim, seni öldüreceğim” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının darp ve tehdit olayının akabinde, kız arkadaşının erkeklik organına dokunmasını sağlamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını kaydetti.

Polis, ayrıca müştekinin doktor kontrolünden geçirilerek vücudunun muhtelif yerlerinde ekimozlar olduğunu ve bu yönde rapor temin edildiğini belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ifadeler temin edildiğini kaydetti. Polis, müştekinin ifadesinde zanlının bıçağı vücudunun üzerinde gezdirdiğinim söylediğini açıklarken, yapılan aramada söz konusu bıçağın zanlının evinde bulunarak, emare alındığını açıkladı. Şikayetin devam ettiğini kaydeden polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-i vücutta bulunması, 40 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.