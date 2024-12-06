Lefkoşa’da insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve delilleri tahrip etme suçlarına karıştığı tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Mayıs - Kasım 2024 tarihleri arasında T.M. (E-58), N.S.W.D.S.’nin (K-28) talebi üzerine, yabancı uyruklu iki şahsın çalışmak amacıyla KKTC’ye geleceğini bildiği halde, her birinden bin 800 ABD doları olmak üzere toplam 3 bin 600 ABD doları alarak sahte evrak düzenledi. T.M., şahısların ülkeye giriş yapabilmesi için KKTC’ye turist olarak gelecekleri yönünde sahte evrak düzenleyip, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otele sahte rezervasyon kaydı yaptırdı ve konu şahısların turist vizesi ile ülkeye yasa dışı giriş yapmalarını sağladı.

Soruşturma sırasında, otelin resepsiyonunda çalışan A.C.’nin(E-29) dolandırma kastıyla rezervasyon formunda değişiklik yaparak sahte evrak düzenlediği, bu evrakları görevli polise ibraz ettiği ve delilleri tahrip ettiği belirlendi.

T.M., N.S.W.D.S. ve A.C.’ye çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üç gün süreyle tutukluluk emri verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.