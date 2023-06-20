19.06.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Ahmet Küçük Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda kalmakta olan Silary A. JACKSON (E-28), dairesinin kapı anahtarını ikametgah içerisinde unuttuğu gerekçesiyle, ikametgaha giriş yapmak maksadıyla apartmanın damındaki korkuluklara ip bağlayıp mutfak balkonuna atlamaya çalıştığı sırada, ipin kopması sonucu yaklaşık 9 metre yükseklikten zemin kattaki dairenin balkon tentesi üzerine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.