Bazı örgüt ve siyasi partiler, cuma günü Lefkoşa’da düzenleyecekleri eyleme katılım çağrısı yaptı.

Eylemi düzenleyen örgüt ve siyasi partiler yaptıkları ortak açıklamada, “İrademiz, özgür ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız için, cuma saat 18.00’de Dereboyu Citroen ışıklarında buluşup Meclise yürüyor, bu düzene hep birlikte sesimizi yükseltiyor, hesap soruyor, ‘yeter’ diyoruz” dedi.

Örgütler tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede rüşvet, torpil, peşkeş, kara para aklama düzeni yaratıldığı, ülkeyi yöneten siyasiler ile yandaşlarının da bundan nemalandığı; üretimin bitirilmekte, halkın fakirleşmekte ve ülkenin demokratik değerlerinin ortadan kaldırılmakta olduğu savunularak, “Bu düzeni yaratanlar, bu düzenden nemalananlar yargılanmalı, hesap vermeli, bu bataklık kurutularak temiz toplum, temiz yönetim kurulmalıdır” denildi.

Açıklamada, halkın alım gücünü yükseltecek ekonomik tedbirler alınması, sağlık, eğitim, nüfus, vatandaşlık alanlarındaki dayatma politikalara son verilmesi, Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler ivedilikle başlatılması ve federal çözümle sonuçlandırılması, uluslararası hukuk içerisinde olmasının sağlanması çağrısında da bulunuldu.

“Bıçak artık kemiktedir” denilen açıklamaya göre. eyleme destek bildiren sendika, sivil toplum örgüt ve siyasi partiler şunlar:

“BASIN-SEN, BES, ÇAĞ-SEN, DEV-İŞ, EL-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, TIP-İŞ, TÜRK-SEN; Arif Hasan Tahsin Vakfı, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Barış Ve Demokrasi İnisiyatifi, HASDER, Girne Düşünce Derneği, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Derneği, Kıbrıs Sanatçı Ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Mağusa İnsiyatifi, Yeşil Barış Hareketi; Bağımsızlık Yolu, BKP, CTP, TDP ve YKP.”