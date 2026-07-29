Lefkoşa’da bir tır araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 1 tonun üzerinde kuyruk yağıyla, kaçak deniz ürünleri ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; dün saat 12.00 sıralarında Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da Ş.K.’ye (E-46) ait buzluklu tırda arama yapıldı.

Aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam bin 116 kilogram kuyruk yağı, 40 kilogram mercan balığı ve 20 kilogram jumbo karides bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.