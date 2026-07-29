Gazimağusa’da alkol tesiri altında yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren ve polise alkol testi vermeyi reddeden 46 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; bugün öğle saatlerinde Gazimağusa’da meydana gelen olayda, alkolün etkisiyle yüksek sesle bağırıp çağırarak etrafa rahatsızlık veren A.Ç. (E-46) polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.