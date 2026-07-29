Dışişleri Bakanlığı, Ada'da iki ayrı halkın, iki ayrı demokrasinin ve iki bağımsız ve egemen devlet yapısının varlığının tartışmasız bir gerçek olduğunu, bu gerçek yok sayılarak yürütülecek herhangi bir sürecin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kıbrıs konusunda uzun yıllardır tüketilmiş ve başarısızlığı defalarca kanıtlanmış anlaşma modellerinin yeniden gündeme getirilmesinin mevcut gerçeklerle bağdaşmadığını Dışişleri Bakanlığı olarak biz de bir kez daha vurgulamak istiyoruz.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ada’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz.

Kıbrıs konusunda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ancak Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teyit edilmesi, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi temelinde ulaşılabileceğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu iki esas ilke dışında herhangi model veya müzakere sürecinin tarafımızca kabul edilmesinin söz konusu olmadığının tekrardan altını çiziyor ve Kıbrıs'ta ileriye dönük gerçekçi bir perspektifin ancak adadaki mevcut siyasi ve fiili gerçekleri esas alan, tarafların iradesine saygı gösteren ve yeni bir işbirliği kültürünü teşvik eden bir anlayışla mümkün olabileceğini yineliyoruz.