Lefkoşa'da dün gece yarısı civarında alkollü ve sürüş ehliyetsiz olduğu belirlenen bir sürücünün aracıyla çarptığı bisiklet sürücüsü 25 yaşındaki Gabriel Shimata Kasongo, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre kaza 23.45'te Osman Örek Caddesi'nde meydana geldi.

MP 468 plakalı salon aracıyla süratli bir şekilde çift şeritli yolda soldan birinci şeritte sürüş ehliyetsiz ve 98 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizce doğu istikametine doğru kullanan Hüseyin Bal (E-25), Citröen trafik ışıklarına yaklaştığı sırada dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiği esnada önünde aynı istikamete doğru soldan birinci şeritte bisikletiyle aynı yöne doğru seyreden Gabriel Shimata Kasongo'ya çarptı

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Kasongo, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Hüseyin Bal tutuklandı.