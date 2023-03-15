Lefkoşa’da 11 kök hintkeneviri

Lefkoşa’da, E.C.’nin (E-23) kalmakta olduğu evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 11 kök hintkeneviri bitkisi, yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.