Kumarhaneye girmesi yasak 27 kişi hakkında yasal işleme gidildi...66 araç sürücüsü trafikten men edildi, 499 araç sürücüsü ceza aldı...135 kişi süratten yazıldı

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında dün gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Denetimlerde kumarhaneye girmesi yasak toplam 27 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi. Trafik denetimlerinde de 66 araç sürücüsü trafikten men edilirken toplam 499 araç sürücüsü ceza aldı. Rapor edilen araç sürücülerinin 135'i süratten yazıldı.

-Lefkoşa’da kumarhaneye girmesi yasak 12 kişi, 329 trafik raporu, 47 araca trafikten men…

Lefkoşa’da kumarhane denetimlerinde kumarhaneye girmesi yasak toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerde ise 47 araç trafikten men edilirken 329 araç sürücüsü ise çeşitli trafik suçlarından yazıldı. Rapor edilen sürücülerin 51’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 29’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 41’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, ve 6’sı elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamaktan ceza aldı.

-İskele’de kumarhaneye girmesi yasak 15 kişi, 170 trafik raporu, 19 araca trafikten men…

İskele’de kumarhanede gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmesi yasak 15 kişi tespit edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde de 19 araç trafikten men edilirken 170 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından ceza aldı.

Ceza alan araç sürücülerinin 84’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.