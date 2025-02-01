Lefkoşa’da trafik denetimi için durdurulan araçta, Ercan’da ise bir yolcunun valizinde uyuşturucu bulundu. Olaylarla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da trafik kontrolü için durdurulan araçtaki yolcunun dikkat çekenk şüpheli hareketleri üzerine arabada yapılan aramada, içinde uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sigara, akabinde yolcu Y.S.’nin (E-24) üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu şahıs tutuklandı.

-Valizde uyuşturucu

Öte yandan Ercan Havalimanı’nda dün saat 21.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapan İ.Ü.’nün (K-28) bavulu, dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine arandı. Valizinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti bulunan söz konusu kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.