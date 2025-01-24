Lefkoşa'nın güneyindeki Surlariçi bölgesine, Yunanistan’da faaliyet gösteren Kapodistrian Üniversitesi’nin kampüs şubesinin açılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, üniversitenin Ledra Caddesi’nin sonunda bulunan, polis kontrol noktasının tam karşısındaki “Stoa Tarsi” sokağında açılacağını ve açılacağı binanın bir kısmının Başpiskoposluğa, diğer kısımlarının da Lefkoşa Rum Belediyesi ile bir Yunan kuruluşuna ait olduğunu yazdı.

Gazete, binada yapılacak iyileştirme çalışmaları için Başpiskoposluk tarafından 14 milyon euroluk kredi verileceğini ve şu anda terk edilmiş vaziyette bulunan binanın zemin katında bir dönem mağazaların hizmet verdiğini kaydetti.