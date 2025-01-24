Güney Kıbrıs’ta yemek dağıtan paketçilere yönelik bir saldırı ve soygun vakası da Güney Lefkoşa’da gerçekleşti.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’da verilen yemek siparişini götüren paketçiye kimliği belirsiz 4-5 kişinin saldırdığını yazdılar.

Haber göre Çarşamba gecesi gerçekleşen olayda paketçiyi motordan düşüren şahıslar, paketçinin, içerisinde para ve kişisel eşyaları olan çantasını da gasp ettiler.

Gazete, Rum polisinin konuya ilişkin soruşturmasını sürdürdüğünü vurguladı.