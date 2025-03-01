SigmaLive isimli haber sitesinin “Economi Today” bölümünde yer alan habere göre, yapılmak istenen gökdelenin değerinin, arsa değeri hariç, 76 milyon euro olacağına dikkat çekti.

Sahibi çocukluğundan beri Ada’da bulunan bir Lübnanlı olduğu belirtilen haberde, projenin arkası 22, cephesi 4 kat yüksekliğinde küçük bir otel ve 116 dairelerden oluşacak karma bir proje olduğu kaydedildi.

Söz konusu arsada daha önce de 36 katlı bina inşa edilmek istendiği ancak onay alınamadığı için revize edilerek kat sayısının düşürüldüğü kaydedilen haberde inşa edilmek istenen kompleksin Mağusa Kapısı’nın tam karşısında yer aldığı gerekçesiyle tepki gördüğü belirtildi.

Habere göre sahipleri, projenin uygulanmak istendiği arsanın Venedik surlarına yakın olmadığını, Mağusa Kapısı’nın 200 metre uzağında bulunduğunu, konunun yargıya taşınabileceğini açıkladı.