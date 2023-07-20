Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşen İbrahim Açıkel yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında, İbrahim Açıkel (E-52), merdiven üzerinde tavan kısmındaki kırılan su borusunu tamir ettiği sırada, su borusunun kırılması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

İbrahim Açıkel, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, çene kemiği kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.