Bugün saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faliyet gösteren Mutlu Mobilya isimli iş yerinin ikinci katında bulunan ve depo olarak kullanılan bölümde yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasındai, yangının muhtemelen havalandırma aspiratörünün kısa devre yapması sonucu çıktığı bildirildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu depo olarak kullanılan bina içerisinde bulunan döşeme süngerleri ahşaptan mamul sandalye ve keresteler yanarak zarar gördü.