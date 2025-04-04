Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından, 6 Nisan Pazar günü Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda “Drag Yarışı” düzenleniyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 07.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarış nedeniyle Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Sanayi Çemberi ile Taşkent Çemberi arasında kalan kısmı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Drag yarışı devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.