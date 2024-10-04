Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 6 Ekim Pazar günü Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda “Motosiklet Drag Yarışı” düzenleniyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yarış, 08.00-20.00 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yol güzergahında, çift şeritli yolda yer alacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasında kalan yol güzergahı çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak. Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımı ise, Serhatköy güzergahından eski Lefkoşa–Güzelyurt anayolu üzerinden sağlanacak.

Motosiklet Drag Yarışı devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.