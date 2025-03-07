Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda, dün gece meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı; ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 19 yaşındaki sürücü Enes Demir, yönetimindeki RK 474 plakalı araçla seyrettiği sırada, kavşağa geldiğinde ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden ana yola giriş yaptı. Araç, o esnada ana yolda seyreden Ayşegül Özçöl (K-29) yönetimindeki VD 625 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

RK 474 plakalı araç sürücüsü Enes Demir, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.