Girne-Lefkoşa Anayolunda Boğazköy mevkiinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 11.00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu Boğazköy kavşağında, Muhammad Aslam (E-42) UZ 709 plakalı motosikletle seyrederken, yolun solunda arızalı olduğu için durmakta olan Osman İnceer (E-76) yönetimindeki JK 235 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada, Muhammad Aslam ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ashfaq AHMED (E-42) yaralandı, yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altında bulunuyor.

-Girne’de kaza, araç sürücüsü tutuklandı

Girne’de bugün 05.00 sıralarında, Mustafa Çağatay Caddesi'nde, Erdem Şeylan (E-39) yönetimindeki ZZM 499 plakalı salon araçla seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Erdem Şeylan, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı.