Polis, pazartesi günü Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yaşamını yitiren 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ajoagu’ya bugün otopsi yapıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Ajoagu'nun otopsisinde, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alınırken, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.

-Ani ölüm

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da 69 yaşındaki Mehmet Atakan Baştürk ile Haspolat’ta 64 yaşındaki Bülent Kakil, evlerinde yaşamını yitirdi.

Baştürk’ün bedeni üzerinde yapılan ilk fiziki muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmazken; her iki olayda da kesin ölüm nedenleri yapılacak otopsilerin ardından belirlenecek.

- Ölüm sebebi belirlendi

Öte yandan, Yenierenköy’de 2 Kasım’da evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 76 yaşındaki Özay Çizmen’in otopsisinde ise ölüm nedeninin “stentli kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.