Girne ana yolu Girne köprülü kavşağının köprü altından geçen kısmında yapılan çalışma nedeniyle trafik tek şeritten veriliyor.

Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklamada, Lefkoşa - Girne istikametindeki trafiğin bölünmüş yolun diğer platformuna aktarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların pazartesi günü sabah 06.00’a kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, çalışmaların olduğu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.