Lefkoşa - Girne ana yolunda bu akşam bir araç yandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda Songur Hüseyin'in kullanımındaki NKH 996 plakalı salon araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülüeken yangın sonucu, söz konusu aracın ön kısmı ve makine bölümü tamamen yandı .

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.