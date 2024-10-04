Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerinde, Saim Mert Innalı (E-23), yönetimindeki TPF 589 plakalı kum yüklü kamyon ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği esnada Pirhan yakınlarında sağ ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje düştü ve karşı şeride geçerek sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan kamyon sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.