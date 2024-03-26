“Sadece kınıyoruz…”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) son günlerde herkesin her şeyi kınar olduğunu kınamanın bir akım haline geldiğini sözü, hareketi, eylemi olmayan, olamayan herkesin “kınama” sözcüğünün arkasına sığındığını bildirdi.

LBT’den yayınlanan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajında, kimsenin konfor alanından çıkmayarak, her şeyi “kınadığı” ve kendini etkilemediği sürece hiçbir şeyi sorun etmediğine vurgu yapıldı.

Mesajda ayrıca şunlara yer verildi:

“Maalesef dünyanın durumu bu, kıpırdamadan, hareket etmeden sadece konuşarak ya da klavye başında şövalyelik yapan insanlarla dolu etrafımız. Bu bağlamda söz yeniden biz sanatçılara, sanata, tiyatroya düştü.

Tiyatro anlatma sanatıdır, tiyatro gösterme sanatıdır, tiyatro barışın simgesidir, tiyatro bir aktarım aracıdır çağlar arası; tiyatro toplumun gören gözü, duyan kulağıdır, sağduyudur. Tiyatro yobazlarla, akıl yolundan çıkanlarla mücadele etme yoludur. Tiyatro insanlığa açılan bir penceredir; tiyatro evrenseldir, tiyatronun dili yoktur, tiyatro her dilde aynı duyguyu anlatır, yani kısacası tiyatro yaşamın ta kendisidir.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü umudumuzdan ve mücadelemizden hiç vazgeçmeden kutluyoruz.”