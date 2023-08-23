Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla festival tadında bir program düzenledi.

1 Eylül Cuma akşamı “Parkta Güzel Bir Gün” oyunu, 2 Eylül Cumartesi günü ise Antilogos Tiyatrosu’nun çocuk oyunu “Spanos ve Kırk Ejderha” tiyatroseverlerle buluşacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kieran Lynn’nin yazdığı Kıymet Karabiber’in yönettiği komedi oyunu “Parkta Güzel Bir Gün” 1 Eylül Cuma saat 20.30’da Büyük Han’da sahnelenecek.

Oyunda Melihat Günalp, Aytunç Şabanlı ve İzel Seylani rol aldı. Parkta güzel bir gün geçirmek isteyen Olivia ve Arthur’u bir ülkenin bantla çizilen yeni sınırı ikiye ayırır. İşe yeni başlayan sınır muhafızının sert bakışları altında iki ülke arasında sıkışıp kalan çift, giderek içinden çıkılmaz bir hal alan bu absürd durumun esiri olurlar.

Dünya Barış Günü dolayısıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nin daveti üzerine Antiligos Tiyatrosu’nun çocuk oyunu “Spanos ve Kırk Ejderha” 2 Eylül Cumartesi saat 17.00’da Arabahmet Sahnesi’nde sahnelenecek.

Aleksia Papalazarou'nun uyarladığı ve yönettiği Kıbrıs halk masalı “Spanos ve Kırk Ejderha” iki dilli ve üst yazılı sahnelenecek. Oyunda Vasilis Pafitis ve İzel Seylani rol aldı. Çocuk oyunu için biletler, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir.