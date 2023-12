Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), dün akşam gerçekleştirdiği caz konseri ile “Yeni Yıla Merhaba” konserlerini tamamladı.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenen konserde, vokalde ve gitarda Hüseyin Altan, gitarda Kadir Evre, klavyede Hüseyin Kırmızı, basgitarda Cahit Kutrafalı ve davulda Uğur Güçlü’nün performansı caz severlerle buluştu.

Orkestra, repertuarında Tenor Madness, There Will Never Be Another You, On The Sunny Side of the Street, Douce Ambiance, After You’ve Gone gibi birçok parçaya yer verdi.

Konsere katılan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın yeni yıla merhaba konserleri ile yeni yıla başlarken herkese umut dolu başlangıçlar aşıladıklarını, çok zor bir yılı geride bırakırken, 2024 yılının yoksullukla ve savaşlarla mücadele eden tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi