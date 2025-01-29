Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Derneği, çevre konularında ortak hareket etme kararı aldı. Derneklerin ortak açıklamasına göre iş birliği kapsamında düzenli toplantılar yapılarak, çevresel kirlilik ve olası tehlikelere karşı stratejiler geliştirilecek.

Dernek temsilcileri, Lefke’nin ciddi çevresel sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, iş birliğinin bölgeye önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Çamlıköy’de kurulması planlanan beton fabrikasına karşı ortak bir duruş sergileyen dernekler, bu tür yatırımların doğal güzelliklere zarar vereceğini ve turizmi olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, çevresel sorunların ancak ortak hareket edilerek çözülebileceğini belirterek, "Beton fabrikası gibi yatırımlar kısa vadede ekonomik fayda sağlasa da uzun vadede çevreye ve yaşam kalitesine zarar verir. Lefke’nin sürdürülebilirliğini korumak için birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Derneği Başkanı Halil Mahmutoğlu ise doğal ve kültürel değerlerin korunmasının geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Bu tür projelere karşı durmak, sadece çevresel değil, kültürel mirasımızı koruma açısından da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla başlatılan bu girişime, bölge halkının ve çevre konusunda duyarlı bireylerin destek vermesi bekleniyor.