Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde Lefke ilçesinde kurulan 26 sandıkta oy sayımı tamamlandı.

7 bin 39 kayıtlı seçmenden 2 bin 750’sinin oy kullandığı Lefke’de 2 bin 606 oy geçerli, 144’ü geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 39.07 oldu.

Adayların oy oranlarına göre sıralaması şöyle:

Sami Özuslu (CTP) yüzde 37.15

Ali Başman (UBP) yüzde 37.57

Figen Yaman Lesinger (YDP) yüzde 4.07

Serhan Aktunç (DP) yüzde 16.04

Talip Sancar (Bağımsız) yüzde 0.23

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu) yüzde 1.15

Tacan Reynar (TDP) yüzde 1.53

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız) yüzde 0.38

Çetin Sadeli (Bağımsız) yüzde 0.58

Mert Taşkın (Bağımsız) yüzde 0.69

Meriç Erülkü (Bağımsız) yüzde 0.58

Alper Özsakınç (Bağımsız) yüzde 0.04

Nazım Özsever (Bağımsız) yüzde 0.00