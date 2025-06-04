Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, Gemikonağı- Lefke bölgesindeki eski CMC maden alanının çevreyi tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Dayıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, CMC alanın yıllardır süregelen hukuki belirsizlik nedeniyle rehabilite edilemediğini ifade etti.

Bölgeyi 2007'de devralan Port-İsbi şirketin sözleşme şartlarını yerine getiremeyince faaliyetlerinin devlet tarafından durdurulduğunu kaydeden Dayıoğlu, “Port-İsbi’nin devlete açtığı dava, yıllardır sonuçlanmadığı için CMC alanı kaderine terk edilmiş durumda. Hukuki sürecin belirsizliği nedeniyle bölgedeki ağır metal kalıntılarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkileri her geçen gün daha da artıyor.” dedi.

Dayıoğlu, konuyla ilgili 2000’li yıllarda düzenlenen iki uluslararası konferans sonunda hazırlanan bilimsel raporlar doğrultusunda bir adım dahi atılmadığını dile getirdi.

“Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği olarak konuyu hassasiyetle takip ediyor ve yöre halkının sağlıklı yaşaması için gereken tedbirin alınmasını bekliyoruz” diyen Dayıoğlu, sorunun daha fazla gecikmeden çözülmesini istedi.