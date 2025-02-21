Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Teknik Koordinatör Münevver Ebedi Çakmak ve önceki Cittaslow Kıbrıs Ulusal Ağ Koordinatörlerinden Cemil Sarıçizmeli, Polonya’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret çerçevesinde Kaya, beraberindeki heyet ile birlikte Lubawa, Olsztynek, Działdowo, Olsztyn, Dobre Miasto ve Malbork kentlerinde incelemelerde bulunurken, Warminsko-Mazurskie Bölge Ofisi ile resmi temaslar gerçekleştirdi.

Açıklamada, ziyaretler sırasında Cittaslow kentlerinin sürdürülebilir kalkınma projeleri, yerel yönetim uygulamaları ve AB destekli projelerin hayata geçirilmesi süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler edinildiği belirtilirken, Polonya’daki Cittaslow kentleri ile yapılan görüşmelerde çevresel sürdürülebilirlik, yerel üretimin teşviki, kültürel mirasın korunması, toplumsal katılımın artırılması ve yenilikçi belediyecilik uygulamaları gibi konuların ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Lefke Belediyesi’nin bu temaslar aracılığıyla başarılı örnek projeleri yerinde inceleme ve gelecekte farklı iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkânı bulduğu kaydedildi.

Polonya ziyaretini değerlendiren Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Lefke Belediyesi olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak, AB destekli projelerden en iyi şekilde faydalanmak ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek adına bu tür temasları önemsediklerini ifade etti.

“Tarih boyunca dünya genelinde yaşanan ekonomik krizler ve savaşlar, bizlere iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün hatırlatmaktadır.” ifadelerine yer veren Kaya, bu zorlukların ancak tecrübe paylaşımı ve iş birlikleri ile aşılabileceğini vurguladı.

“Cittaslow Polonya ziyareti, bize birçok iş birliği fırsatı sunarken, farklı coğrafyalardaki benzer sıkıntılar için verilen ortak mücadelenin toplum faydasına nasıl dönüştürülebileceğini ve kültürel miras alanlarının korunmasıyla ilgili yapılabilecekleri ortaya koymuştur.” diyen Kaya, önümüzdeki süreçte geliştirilecek projeler ve iş birlikleri için Cittaslow Polonya Ağı’na, yerel yönetim temsilcilerine ve projelerini geliştirme yolunda destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.