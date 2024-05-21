Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası, Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Odunpazarı Dinleme Diyalog Dayanışma (3D) Gençlik Festivali'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, orkestra, Lefke Belediyesi’nin kardeş belediyesi Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin davetlisi olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 3D Gençlik Festivali’nde performans sundu.

Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası, festivalde Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan yerel müziklerden oluşan bir gösteri yaptı.

Lefke Belediyesi Dışilişkiler ve Cittaslow Sorumlusu Münevver Ebedi, etkinlikle ilgili “farklı ülkelerden gelen gençlerle birlikte bir araya gelen ekibimiz, kentimiz ve yerel kültürümüzün farklı ülkelere iletilmesi için elçi olmuşlardır” dedi.