Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) Geleneksel Neşeli Cumartesiler etkinlik serileri bahar döneminde de öğrencilerin yoğun katılım ile gerçekleştiriliyor.

Neşeli Cumartesiler kapsamında öğrenciler Cumartesi günleri kampüste çeşitli aktivitelere katılma imkanı buluyorlar. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun katkılarıyla gerçekleşen bahar dönemi Cumartesi etkinliklerinde birçok atölye çalışması yer aldı. “Kilden Diş Yapma”, “Rüya Kapanı”, “Taş Boyama”, “Dijital Oyun Tasarım”, “Tuval Boyama”, “El Kremi Yapımı” atölye çalışmalarına katılma imkanı bulan LAÜ öğrencileri, arkadaşları ile bir arada keyifli anlar yaşadılar.

Medya Standı: Fotoğraf ve Röportaj, Şifalı İçecekler Stantlarının da yer aldığı programda “En Neşeli Cumartesi Fotoğraf Yarışması” da gerçekleştirildi. Gün boyu müzik performansları eşliğinde eğlenceli saatlerin yaşandığı LAÜ kampüsünde yiyecek ve içecek ikramları yapıldı. Program DJ Deniz Narin performansı ile son buldu.