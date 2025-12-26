LAÜ’de “Yeni Yıl” coşkusu yaşandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından Neşeli Cumartesiler kapsamında düzenlenen “Yeni Yıl” etkinliği LAÜ’lü öğrencilerin yoğun ilgisi ve katlımı ile gerçekleştirildi.

“Yeni yıl temalı” etkinlikler düzenlendi

“LAÜ’de Yeni Yıl” temasıyla düzenlenen ve Noel Sineması ile başlayan etkinlik programında; “Yeni Yıl Saksı Tasarımı ve Fidan Dikimi Atölyesi”, “Yeni Yıl Süsü Tasarım Atölyesi”, “Kapı Süsleri ile Resim Çerçevesi Tasarım Atölyesi”, “Hazine Avı ve Oyunları”, “Latin Dans Atölyesi”, “Yeni Yıl Şıklığı Moda Gösterisi”, “Noel Korosu ve Sahne Gösterileri” ve “Latin Dans Gösterileri” yer aldı.

Farklı lezzetlerin yer aldığı “Yeni Yıl Yemeği” ile devam eden programda, LAÜ Gastronomi Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan ve sunulan yemekler LAÜ’lü öğrencilere ikram edildi. Gün boyu sıcak çikolata ve zencefilli kurabiye ikramının yapıldığı, birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı LAÜ yeni yıl temalı etkinlikte, öğrenciler 2026’yı arkadaşları ile coşku içinde kutlama imkanı buldular. Program, DJ Yusuf Kablan’ın performansı ile sona erdi