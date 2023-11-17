LAÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden Büyük Başarı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’na bağlı Turizm İşletmeciliği Bölümü, Yüksek Öğretim Kalite Kuruluşlarından biri olan Sağlık ve Sosyal Bilimler Akreditasyon Kuruluşu (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) tarafından beş yıl süre ile akredite edilerek büyük bir başarıya imza attı.

Akreditasyon süreci eğitim kurumlarının uluslararası standartlar dahilinde kalitesini artırmayı hedefleyen bir süreçtir. Bu süreç dahilinde AHPGS Akreditasyon Değerlendirme Komitesi, değerlendirme ziyaretinde, Rektörlük, Yüksekokul Müdürü, Bölüm başkanı, öğretim üyeleri, dış paydaşlar ve öğrenciler ile ayrı ayrı bir araya gelerek değerlendirmeler yaptı. AHPGS Değerlendirme Komitesi yapılan değerlendirmeler, üniversite ve Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin uygulama yaptığı tesislere yapılan ziyaretler sonucunda, Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün gerekli kriterleri sağladığını belirtti. Dosya incelemesi ve yüzyüze görüşmeler neticesinde, AHPGS Uzman Raporları adı geçen bölüme iletilerek bölümün 30 Eylül 2028 tarihine kadar beş yıl süre ile akredite edildiği bildirildi.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada; “Akreditasyon, akademik kalitenin iyileştirilmesi, eğitim programının uluslararası bir kuruluş tarafından kalite güvencesi altına alınması, şeffaflık ve hesap verebilir olmak anlamına gelmektedir. Eğitimde kalitenin sürdürülebilirliği açısından da büyük öneme sahiptir. Akreditasyon belgesi ile Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün, yüksek kalite standartlarına uygunluğu resmi olarak kanıtlanmıştır. Bu önemli başarı sayesinde yüksekokulumuzun ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığının sağlanması yüksekokulumuza yeni bir ivme kazandıracaktır”.

“Turizm İşletmeciliği Bölümü olarak, akreditasyon onayı almanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bu başarı tamamen ekip olarak özverili bir şekilde çalışma sonucunda elde edilmiştir. Bu süreçte bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere tüm üniversite yönetimine, LAÜ Akreditasyon Komitesi Koordinatörü Prof. Dr. Ertuğ Aydın’a, katkıları olan tüm akademik ve idari çalışanlara, aktif katılım gösteren öğrencilerimize, süreçlerimizi destekleyen paydaşlarımıza, AHPGS Değerlendirme Heyeti ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi sunarız” denildi.