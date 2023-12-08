LAÜ öğrencileri Neşeli Cumartesiler ile bir araya gelmeye devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri devam ediyor.

LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin üçüncüsü Hukuk Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu’nun katkılarıyla 9 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Öğrenciler için birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor

Gün boyu müzik ile ücretsiz yemek standlarının yer alacağı ve LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler saat 13:00’de başlayacak. Neşeli Cumartesiler’in bu haftaki programında; “Sokak Hayvanları Da Sevgi İster-Kermes”, “Cumartesi Münazarası”, “Kampüsüm ve Doğa-Fotoğrafçılık Atölyesi ve Yarışması”, “Yaratıcılık Kanatlanıyor: Mutlu Kuşlar İçin Tasarlıyoruz-Kuş Kafesi Tasarım Atölyesi”, “Şiir-Şarkı Dinleti”, “ Çantan Trendin-Bez Çanta Tasarım Atölyesi”, “UniVERSE: Uluslararası Kültür Şöleni”, “Dünya Mutfağından Lezzetler”, “Nafiz Dölek Konseri” gibi birbirinden farklı etkinlikler yer alacak.