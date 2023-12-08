Ülkede bugün yer yer etkili olan yağışlı havanın yarın, pazartesi ve salı günleri devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin hava raporuna göre, KKTC’de yarından başlayarak cuma güne kadar olan dönemde alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak. Havanın yarın, pazartesi ve salı günleri yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.