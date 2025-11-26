LAÜ “Çocuk Hakları Öğrenci Sempozyumu” düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Işığında Çocuk Hakları Öğrenci Sempozyumu” düzenledi. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliği ile düzenlenen sempozyum çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında organize edilen sempozyumda LAÜ ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri sürdürülebilir kalkınma ışığında çocuk haklarını farklı oturumlarda ele alarak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri perspektifinden çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi, çocuğa karşı aile içi şiddet ve hukuki koruma mekanizmaları, çocuğa yönelik cinsel şiddetle mücadelede hukukun rolü ve sürdürülebilir toplumlar, çocukların dijital dünyada maruz kaldığı şiddet: hukuki düzenlemeler ve önleme politikaları, çocuk hakları ihlallerinde etkili soruşturma ve yargılama, iklim krizi ve çocuk hakları: sürdürülebilir yaşam, çocuk işçiliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma ve çocukların katılım hakkı gibi konularda sunum gerçekleştirildi.

Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasındaki güçlü bağları sağlamak amacıyla düzenlenen sempozyumda, çocuk haklarının hukuki boyutu disiplinler arası bir bakış açışıyla ele alınarak, ulusal ve uluslararası düzeyde çözüm önerileri geliştirildi.

Sempozyum çocuk haklarının hukuksal temellerini, sürdürülebilir kalkınma perspektifinde çocukların refahını etkileyen politikaları ve uygulamaları inceleyerek, öğrencileri akademik çalışma ve savunuculuk konusunda teşvik etti.