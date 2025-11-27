Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 5. Ticaret Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün başlayan toplantı cumartesi günü sona erecek. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ev sahipliğinde yapılan toplantıya; KKTC, İran, Pakistan ve Azerbaycan dahil olmak üzere, 10 ülkenin bakanları katılıyor. Toplantı “Helal ekonomi ve ticaretin geleceği” başlığıyla yapılıyor.

-Amcaoğlu: “EİT bizim için çok önemli”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteğe ve Bakan Bolat’ın davetine teşekkür etti. Bakan Amcaoğlu, EİT 5. Ticaret Bakanları Toplantısı’na katılmanın şahsı ve heyeti için onur olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, bir yanda büyük ekonomik potansiyel, öte yanda ortak kültüre sahip Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın KKTC için çok önemli olduğunu söyleyerek, EİT üyesi ülkelerle ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin, KKTC’nin dış politika hedefleri arasında olduğuna dikkat çekti. Amcaoğlu şöyle devam etti:

“Bu gibi önemli toplantılarda üye ülkelerin başta ticari, ekonomik, enerji ve manevi anlamda birleşebilmesinin bir çok ülkeye gelecek açısından ilham verdiği ortadadır. Bunun bilincindeyiz. Bir yanda büyük ekonomik potansiyel, öte yanda ortak kültüre sahip EİT, bizim için çok önemlidir. Bu anlamlı birliktelikten Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması (EKOTA) doğmuştur. Bu anlaşma kapsamında ticaret, turizm, tarım gibi birçok sektörde güçlü işbirlikleri bulunması çok doğal karşılanacaktır.

Bu doğrultuda ekonomik ortak vizyon çerçevesinde birbirimizin ulusal çıkarlarını göz önünde bulundurarak oluşturacağımız ülkesel vizyonlara çok değer veriyoruz."

Karşılıklı destek ve dayanışmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Amcaoğlu, EİT’in orta ve uzun vadede, özellikle ticaret, dijitalleşme ve ileri teknoloji alanlarındaki bölgesel yatırımlarının çok güçlü ekonomik, siyasi bir güç oluşturmasının kaçınılmaz olacağını söyledi.

Konuşmasında EİT Sekretaryasına ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat başta olmak üzere tüm yetkililere toplantının başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür eden Bakan Amcaoğlu, “3 bin 354 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip 17. Türk Devleti olan; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının merkezinde; Doğu Akdeniz’in ortasındaki Kıbrıs Adasında, iki devletli, egemen eşitlik temelinde özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

Türklük nöbetini 51 yıldır devam ettirdiklerine dikkat çeken Amcaoğlu, dünya coğrafyasında jeopolitik açıdan şanslı olduklarını ancak yıllardır devam eden haksız izolasyonları ve ambargoları yıkmak adına mücadeleyi kararlılıkla sürdürüdüklerini vurguladı.

Amcaoğlu, "Doğrudan ticaret, doğrudan ulaşım ve doğrudan siyaset bağlamında her türlü altyapıya ve beşeri sermayeye sahip bulunan KKTC için EİT vizyonuna katkı koymak ve hizmet etmek inanılmaz önem arz etmektedir. KKTC olarak, EİT çatısı altında, yek bir vücut gibi; inanarak, güvenerek, önemli ve büyük başarılara imzalar atılacağı günlere en kısa sürede ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.