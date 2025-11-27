Her Daim Doğa Dostları Grubu ile Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, UNESCO tarafından her yıl 26 Kasım’da kutlanan Dünya Zeytin Ağacı Günü dolayısıyla etkinlik düzenliyor.

Etkinlik, zeytin ağacının kültürel, çevresel ve ekonomik önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Etkinlik, 29 Kasım Cumartesi günü saat 08.00 – 09.00 arasında Mağusa Bandabuliya’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu, zeytin ağaçlarının ekolojik önemi, sürdürülebilir çevre yönetimi ve korunma yolları üzerine konuşma yapacak.

Dernekten yapılan açıklamada, zeytin ağacının binlerce yıldır barışın, bilgeliğin ve ölümsüzlüğün simgesi olduğu vurgulanarak, zeytin ağaçlarının erozyonla mücadelede ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada kritik bir rol oynadığı belirtildi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ, etkinliğin amacının toplumda çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu ifade ederek, tüm doğa dostlarını ve Gazimağusa halkını etkinliğe davet etti.