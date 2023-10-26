LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün Kalitesi AHPGS Akreditasyonu ile Tescillendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), akademik gelişmelerine bir yenisini daha ekleyerek, eğitim kalitesini uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından belgelendirmeye devam ediyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Almanya’nın, Yüksek Öğretim Kalite Kuruluşlarından biri olan Sağlık ve Sosyal Bilimler Akreditasyon Kuruluşu (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) tarafından beş yıl süre ile akredite edildi.

Sağlık ve Sosyal Bilimler alanında çeşitli eğitim programların akreditasyon çalışmalarını yürüterek eğitim kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS), bölümde sunulan müfredat içeriği ve kalitesi, öğretim üyeleri, kurumsal ortam ve kalite güvencesi gibi kriterleri ele alarak, LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü değerlendirdi.

AHPGS Akreditasyon Değerlendirme Komitesi, değerlendirme ziyaretinde, Rektörlük, Fakülte Dekanı, Bölüm başkanı, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencileri ile ayrı ayrı bir araya gelerek değerlendirmeler yaptı. AHPGS komitesi yaptığı değerlendirmeler ve üniversite ziyareti sonucunda, Lefke Avrupa Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün gerekli kriterleri sağladığını belirtti. Dosya incelemesi ve yüzyüze görüşmeler neticesinde, AHPGS Uzman Raporları adı geçen bölüme iletilerek bölümün 30 Eylül 2028 tarihine kadar beş yıl süre ile akredite edildiği bildirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden yapılan açıklamaya göre; “Çok kültürlü, uluslararası bir eğitim ortamı bulunan ve çeşitli ülkelerden öğrencisi olan Beslenme ve Diyetetik Bölümü, bu prestijli akreditasyon ile eğitim kalitesini tescillemiştir. Bu uluslararası akreditasyonu üniversitemize kazandırma sürecinde bize sonsuz destek sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e, tüm üniversite yönetimine, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerimize, öğrencilerimize ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin verdiği kaliteli eğitimin uluslararası geçerliliğinin artmasını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” denildi.