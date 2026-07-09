Ozanköy ile Girne-Lefkoşa ana yolunda, bugün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı; alkollü bir kişi ise tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Ozanköy’de 72 miligram alkollü sürücü Idrıs Olaıtan Adegboyega (E-27), yönetimindeki VK 680 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde giderken trafik ışıklarında duran Emine Söker (K-37) yönetimindeki AA 496 D plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü araç kullanarak trafik kazası yapan VK 680 plakalı araç sürücüsü Idrıs Olaıtan Adegboyega tutuklandı.

- Lastiği patlayan araç takla attı

Öte yandan, Girne-Lefkoşa ana yolunda ise sürücü Görkem Gürses (E-20), yönetimindeki FS 106 plakalı araçla seyrettiği sırada, aracın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç, tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Mevlüde Karadeniz (K-43) ile Hediye Dorum (K-21), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.