‘Demir Yumruk’ İkinci Sırada

KKTC’li milli boksör Metin Turunç, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu’nun ağır sıklet sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

“Demir Yumruk” lakabıyla tanınan Turunç, komisyonun 7 Temmuz 2026 tarihli ağır sıklet listesinde Umut Camkıran’ın ardından ikinci basamakta gösterildi. Paylaşılan sıralama belgesinde ağır sıklet kategorisinin 90.71 kilogram üzeri sporcuları kapsadığı, TPBK ağır sıklet şampiyonluğunun ise boş olduğu belirtildi.

Listede Metin Turunç’un ardından Bilal Kara üçüncü, Volkan Saka dördüncü, Abdulsamet Salih ise beşinci sırada yer aldı. Sıralamada toplam 11 boksör bulunuyor.

Turunç’un ikinci sıraya yerleşmesi, KKTC boksu açısından dikkat çeken bir başarı olarak öne çıktı. Ağır sıklet gibi rekabet düzeyi yüksek bir kategoride üst basamakta yer alan Turunç, unvan mücadelesi yolunda önemli bir pozisyon elde etmiş oldu.

Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu’nun resmi sitesinde boksör kayıtları ve komisyon bilgileri yayımlanıyor; paylaşılan belge ise TPBK Rating Committee imzasıyla hazırlanmış ağır sıklet sıralamasını gösteriyor.