Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda, polisin “dur” emrine uymayıp kontrol noktasından ayrılmaya çalışırken kasten çarptığı polis memurunu ciddi şekilde darp eden 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yasal hız sınırının üzerinde süratli şekilde motosiklet kullandığını tespit ettiği motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

Polisin “dur” emrine uymayıp kontrol noktasından ayrılmaya çalışan sürücü, o esnada görevli polis memuruna kasten çarptı. Polis memurunu ciddi şekilde darp ve görevinden men eden sürücü polisin cep telefonunun kırılmasına da neden oldu.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu motosiklet sürücüsü Y.S.(E-23) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.