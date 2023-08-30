Larnaka’ya bağlı “Kelia” (Yıldırım) köyünde geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen ve 5-6 dakika süren hortumun, 14 binada toplam 19 bin Euro’luk maddi hasara neden olduğu haber verildi.

Meydana gelen zararın kayda geçirilmesine ve hortum sonucunda yollara savrulan nesnelerin temizlenmesine dün başlandığını yazan Fileleftheros gazetesi, hortum sonucunda evlerden ve diğer binalardan güneş panelleri ile güneş enerjisiyle çalışan su ısıtıcılarının savrulduğunu, aynı zamanda elektrik direkleri ile ağaçların yerlerinden söküldüğünü ekledi.