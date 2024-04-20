Larnaka’daki Rum Deniz ve Denizcilik Enstitüsü’nde (CMMI) İngiliz Uluslar Topluluğu’nun (Commonwealth) Mavi Harita Mükemmeliyet Merkezi kurulacağı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Commonwealth ile Güney Kıbrıs arasında dün, Larnaka’da Mavi Harita Mükemmeliyet Merkezi kurulmasına dair üç yıllık mutabakat zaptı imzalandığını yazdı.

Habere göre sürdürülebilir mavi ekonominin yönetilmesi ve okyanusların korunması için bilimsel araştırmanın desteklenmesi hedefiyle kurulacak mükemmeliyet merkezi, Güney Kıbrıs’ın nezaretinde deniz kaynaklarının Commonwelth ada ve kara devletlerinin menfaatine korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için politika geliştirilmesinde rol üstlenecek.

Mükemmeliyet Merkezi sürdürülebilir su ürünleri üretimi, deniz araştırmaları ve Commonwealth Mavi Haritası eylem grubunu desteklemek üzere kalkınma ve inovasyon üzerinde de duracak.

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