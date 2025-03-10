Larnaka’nın Türk semtinde, Mehmet Ali Sokak'taki iki katlı tarihi bina yandı.

Alithia, “mimari açıdan dikkat çekici” nitelemesi yaptığı tarihi binada dün yangın çıktığını ve büyük hasar gördüğünü yazdı.

Habere göre bir dönem Larnaka Belediyesi tarafından güzel sanatlar okulu olarak kullanılan, daha sonra terk edilen 30x30 metre ebatlarındaki iki katlı binada dün sabahı saat 03.40'ta yangın çıktı. Binanın birinci katının ahşap tavanı yangınla açığa çıkan büyük ısıya dayanamayıp çöktü.

İtfaiyenin yangını söndürmek için uzun süre çalıştığını belirten gazete, “düşen malzemeler yüzünden tehlikeli olduğu” gerekçesiyle uzmanlar binaya girmediği için yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini yazdı. Gazete, polis, itfaiye ve elektromekanik biriminin ilgili araştırmayı önümüzdeki günlerde yapacağını haberine ekledi.